Kijk maar naar een jongetje en een meisje die op de grond vallen en huilen. Er bestaat echter ook zoiets als een HSDD hypoactive sexual desire disorder. Lees wat je kunt doen om meer zin te krijgen. Mijn vrouw heeft geen zin meer in sex Je hebt helemaal gelijk.

Ik wens je veel succes met het toepassen ervan. Nu hoef je niet meteen bang te zijn dat hij stiekem een alcoholist is als hij een keertje geen zin heeft, maar let wel op het volgende. Mijn vrouw wil geen sex meer Hey, Hoe erg het migen klinken ; ik heb geen kinderen met mijn vrouw en ze staat niet open voor sex. Nu hebben de onderzoekers ook een test gedaan, waarbij ze keken wat er gebeurde als ze één keer een nieuw vrouwtje introduceerden, en de mannetjesrat daarna terug lieten gaan naar zijn normale vrouwtje.

Vaak weet je als vriend heel goed of er 'iets mis is' met je vriendin. Behalve als ik me, door bovengenoemde redenen, op andere dingen focus, afleiding zoek. Ik ben ook niet de hele dag ermee bezig alleen bij wijze van spreken zou ik 10x per dag sex kunnen hebben. Mijn vrouw heeft geen zin meer in sex neem van mij aan dat dit langzaam weg ebt, en je uiteindelijk alleen als maatjes door het leven gaat.